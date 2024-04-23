Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Cuma günleri sabah saat 09.00’da Dinek Mezarlığı’ndan hareket edecek servis aracı D400 karayolundan Emniyet Müdürlüğü’ne doğru Şeyh Şamil Caddesine girecek, Başkent Hastanesi, Hacet kavşağı, eski hastane kavşağı, sanayi kavşağından Hacıbaba Mezarlığı’na doğru devam edecek ve Cikcilli Mezarlığı’na ulaşacak.



Öte yandan, aynı şekilde Dinek Mezarlığı’ndan yine Cuma günleri saat 10.00’da hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi servis aracı çalışmaya devam edecek.

Yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edileceği vurgulandı.