Yeşilöz İlk-Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer okul müdürü Mustafa Turhal’dan okul hakkında bilgi alarak okul ve çevresini inceledi. Ardından Özel Eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer öğrencilerin resim sergisini gezdi ve çalışmalarından dolayı tebrik etti. Anasınıfı öğrencilerini de ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer öğrencilerin ders etkinliklerini izledi.

Daha sonra ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer onlarla sohbet ederek dersleri ve hayal ettikleri meslekler hakkında konuştu. Öğrencilere kitap okumayı alışkanlık haline getirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kaymakam Ürkmezer derslerinde başarılar diledi. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer okulun ve öğrencilerin eğitimi hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Kaymakam Ürkmezer’e Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz eşlik etti.