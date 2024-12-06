Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu turda, 4. eleme turunu geçen 29 takım ile turnuvanın bu aşamasında organizasyona katılan 9 takım olmak üzere toplam 38 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda, rakiplerini eleyen takımlar grup aşamasında yer alma hakkı kazanacak. Futbolseverler, hangi takımların bu turda mücadele edeceğini merakla bekliyor. Mücadeleler 17 - 18 - 19 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Erzurumspor FK - Sakaryaspor

Gaziantep FK - 52 Orduspor

İskenderunspor - Hatayspor

Muş Spor - Antalyaspor

Bucaspor 1928 - Göztepe

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Çaykur Rizespor - Vanspor

Kırklarelispor - Adana Demirspor

Kastamonuspor - Bodrum FK

Menemen FK - Ankaragücü

Esenler Erokspor - İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon FK

Alanyaspor - Amed SK

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Erzincanspor - Çorum FK

Konyaspor - Karacabey Belediyespor

Keçiörengücü - Sivasspor