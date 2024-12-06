Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu turda, 4. eleme turunu geçen 29 takım ile turnuvanın bu aşamasında organizasyona katılan 9 takım olmak üzere toplam 38 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda, rakiplerini eleyen takımlar grup aşamasında yer alma hakkı kazanacak. Futbolseverler, hangi takımların bu turda mücadele edeceğini merakla bekliyor. Mücadeleler 17 - 18 - 19 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Erzurumspor FK - Sakaryaspor
Gaziantep FK - 52 Orduspor
İskenderunspor - Hatayspor
Muş Spor - Antalyaspor
Bucaspor 1928 - Göztepe
Çorluspor 1947 - Kocaelispor
Çaykur Rizespor - Vanspor
Kırklarelispor - Adana Demirspor
Kastamonuspor - Bodrum FK
Menemen FK - Ankaragücü
Esenler Erokspor - İstanbulspor
Boluspor - 1461 Trabzon FK
Alanyaspor - Amed SK
Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Erzincanspor - Çorum FK
Konyaspor - Karacabey Belediyespor
Keçiörengücü - Sivasspor