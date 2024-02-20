Geçtiğimiz günlerde Alanya’da yaşanan dolu yağışının ardından Elikesik, Konaklı ve Toslak mahallelerindeki üreticilerin seralarında zarar meydana gelmişti. Dolu yağışından en çok zarar gören Elikesik’e ikinci kez giden Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ilçe halkına yardım çağrısında bulundu. Göktepe, “İlçemizde Elikesik’te yoğun olarak Konaklı ve Toslak mahallelerinde doludan dolayı üreticiler zarar görmüştü. Zararın en yoğun yaşandığı yer olan Elikesik’e gittim. O gün muhtar Yusuf Boz ile intikal ettik. Sonrasında hasar tespit çalışmaları ve siyasiler olsun herkes geldi. Sonrasında büyükşehir belediyesine bildirdik. Alanya Belediyesi’ne bildirdik. Bütün üreticiler, belediye başkan adayları olabilir. Bütün yurttaşlarımızdan buradaki zararı en aza indirmek için yardım bekliyoruz. 18 üreticimizde zarar var. Bu da 85 dönüm civarında bir alan tekabül ediyor. Bu dolu zararı örtü altı sebzecilik meydana geldiği için maliyetler çok artıyor. Dayanışma örneği sergilememiz lazım. Üreticilerin bir nebze olsun yaralarını sarabilmek için demir, naylon, nakit para desteği ile işçilik maliyetlerini karşılamak için yardımseverlerimizden, belediyemizden ve bütün siyasilerimizden yardım bekliyoruz. Konuyu Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile görüştük. Afet Koordinasyon Birimi’nden de üreticilere fayda dokunsun diye kendileri bu konuda çok hassas davranıyor. Raporlamanın ardından kaymakamımız da destek verecektir. Nakit olarak odamıza ya da muhtarlığa yardım getiren veya yardımcı olmak isteyenler olursa bunların tamamı Elikesik Muhtarı Yusuf Boz’da birikecek. Sonrasında buradaki üreticilere eşit miktarda dağıtarak bu yaraları da el birliği ile sararak üretime devam edeceğiz. Kopmadan üretime devam etmemiz gerekiyor. Bu topraklarda maliyetler yüksek. Bu konuda Alanya hassastır. Üreticiler için bu konuda desteklerinizi bekliyorum” dedi.



“ELİMİZDEN GELEN YARDIMI ULAŞTIRACAĞIZ”

Mahalledeki ve çevre mahallelerdeki çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Muhtar Boz da, “Bu doğal bir afet. Vatandaş olarak elimizden ne geliyorsa çiftçilerin yanında olmak için mücadele edeceğiz. Vatandaşların da yapmak istediği bir yardım olursa ziraat odası veya muhtarlığımıza destek olurlarsa biz de mahallemizdeki çiftçilerimize elimizden gelen yardımı ulaştırmaya kararlıyız. Çiftçilerimizi ayakta tutmak için her türlü mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.