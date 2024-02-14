Sevgililer Günü'nü kutlamak için harekete geçen Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Alanya'nın çeşitli bölgelerinde karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, partinin teşkilat üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Çınar da katıldı. Biner, sevgi ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, Alanya halkına özel günlerinde jest yapmanın önemine değindi. Fatma Çınarı ise Sevgililer Günü'nü sevdiklerle bir araya gelme ve anlam kazanma fırsatı olarak nitelendirdi. Zafer Partisi'nin bu anlamlı etkinliği, Alanya'da olumlu tepkilerle karşılandı.

Editör: Can KISA