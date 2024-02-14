Alanya Salı Pazarı ve balıkçılar çarşısını ziyaret eden Osman Özçelik’e, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal ve partililer de eşlik etti. Pazar esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Osman Özçelik, sağanak yağmurda pazarın kapalı ve açık alandaki tezgâhları tek tek dolaştı. Pazar esnafının, ‘çalışmalarında enerji olsun’ diyerek çeşitli ikramlarda bulunduğu Özçelik, pazarda alışveriş yapan bir çiftin Sevgililer Günü’nü kutlayarak, bir demet çiçek armağan etti.



“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ”

Antalya’nın tümünü kapsayacak şekilde belediyelerin kazanılması gerektiğini kaydeden Özçelik, “Köklü değişim için bu yıl 101’inci yıl dönümünü kutlayacağımız köklü partimiz CHP’nin altı okuna mührü basıp, yerelden ulusala iktidara koşacağız. Ziyaretlerimizde Alanya’mız ve vatandaşlarımız için neler yapacaklarımızı anlatıyoruz. Sözlerimizle vatandaşımızı kandırmayız. Alanya’ya yeniden can katacak projelerimizi, önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz toplantıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Sabret Alanya, az kaldı” diye konuştu.



‘ANTALYA’YA GEÇMİŞ OLSUN’

Özçelik, bugünkü çalışmaları sırasında Antalya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle bir de mesaj verdi. Özçelik, ‘Sele kapılarak yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Antalya’mızı etkisi altına alan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Birçok üzücü olay yaşandı. Güzel Antalya’mıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.