Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplinini sağlamak için Barlar Sokağı’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube personeliyle ortak denetim gerçekleştirdi. Denetime, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ile 30 zabıta ve 20 polis katıldı. Yapılan uygulama neticesinde trafiğe kapalı alanda seyir veya park halinde bulunan 74 motosiklete İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından, 63 motosiklete de Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı. Ayrıca 37 motosiklet ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Editör: Can KISA