Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, güvenlik güçlerini hayrete düşüren bir kaçış girişimi yaşandı. Hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki F.G., yüzerek Yunanistan’a bağlı Kızılhisar Adası’na ulaşmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizin ortasında kıskıvrak yakalandı. Olay, firari suçluların sınırları aşma çabalarına karşı yürütülen sıkı denetimlerin bir kez daha önemini ortaya koydu.

Kaş ilçesi Beşadalar açıklarında gerçekleşen olayda, firari F.G.’nin deniz yoluyla ülkeyi terk etmeye çalıştığı Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan F.G., ilk işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. O anlar ise Sahil Güvenlik unsurlarının kameralarınca anbean kaydedildi.

Antalya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada denizden yasa dışı geçişlere ve aranan şahıslara karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Açıklamada, özellikle düzensiz göç ve benzeri kaçış girişimlerine karşı deniz sınırlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkat çekildi.