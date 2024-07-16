Yurt dışı çıkış harcının önce 1500 liraya ardından da 3 bin TL'ye çıkarılacağına yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Konuyla ilgili düzenlemeye gidileceği aktarılmış ve çalışmalar yoğunlaşmıştı. Son olarak ise vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağında çalışmalar tamamlandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.

500 TL'ye yükseltildi

Güler'in açıkladığı düzenlemelerden biri de yurt dışı çıkış harcı oldu. Buna göre yurt dışı çıkış harcına da zam yapıldı. 150 TL ödenen yurt dışı çıkış harcı 500 TL'ye yükseltildi. Güler ayrıca, yurt dışı çıkış harcının yeniden değerleme oranına göre artırılacağını da sözlerine ekledi.

"Yeniden değerleme oranı ile artırılacak"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 TL olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır.

Yıllara göre yurt dışı çıkış harçlarında zam tutarları

Öte yandan Türkiye'den yurt dışına seyahat eden vatandaşların ödemesi gereken bir vergi olan yurt dışı çıkış harcı ilk kez 1 Ağustos 2001 tarihinde uygulamaya konulmuştu. O dönemde harç bedeli 50 Amerikan doları karşılığı Türk lirasıydı.

1 Nisan 2007 tarihinde harç bedeli 15 Türk lirası olarak belirlendi, 1 Ağustos 2019 tarihinde ise harç bedeli 50 Türk lirasına yükseltildi. 18 Mart 2022'te ise harç bedeli 150 Türk lirasına çıkarıldı.

Yurt dışı çıkış harcından kimler muaf?

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebilir.