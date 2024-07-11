Vatani görevini yerine getirmek için bekleyen milyonlarca gencin beklediği duyuru yapıldı. Buna göre 2024 yılının ikinci yarısı için belirlenen bedelli askerlik tutarı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.

Yeni fiyat netleşti: 217 bin 871 TL'ye yükseldi

Yine bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 8 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik başvurularının başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Yıllara göre bedelli askerlik ücretleri

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlendi. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti, sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi.

2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulandı. 2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.

2023 yılının ilk yarısında 104 bin 84 liraya kadar yükselen bedelli askerlik ücreti 2023 yılının ikinci yarısında 122 bin 350 liraya çıkartıldı. Bedelli askerlik ücreti 2024'ün ilk yarısı için 122 bin 350 liradan 182 bin 608 TL'ye çıkarılmıştı.

Kışla zorunluluğu var

2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti. 2011 ve 2014'teki uygulamalarda, kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.