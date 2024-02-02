Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ile Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Alanya'da Cuma Pazarı'nda vatandaşlar ile pazar esnafına ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar ile pazar esnafı Başkan Yücel'e yakın ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında Yücel sıkmadık el bırakmadı. Ziyaret sonrası bir paylaşımda bulunarak esnafa ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yücel, " Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü, Sayın MYK Üyemiz Hüseyin Yıldız, Sayın Vekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte Alanya Cuma Pazarı'nda esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizlere destek veren, sevgisini gösteren tüm haklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.