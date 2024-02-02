Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partiler başkan adaylarını açıklamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya adaylarını açıklayan CHP, Muratpaşa adayını ise es geçmişti.

CHP’de Mevcut Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapmış lakin CHP Büyükşehir için yeniden Muhittin Böcek’i aday ilan etmişti.

Muratpaşa için ise CHP’de Önder Kurnaz ve Davut Çetin isimleri öne çıkıyordu. Bugün yaşanan sürpriz bir gelişme ise Antalya’ya bomba gibi düştü. CHP MYK’sında alınan kararla Ümit Uysal’ın yeniden Muratpaşa’ya aday gösterilmesi kararı alındı. Alınan karar için ise CHP PM’si son sözü söyledi.

CHP PM'si kararı onaylarken Uysal'ın yeniden Muratpaşa adaylığı kesinleşti.