Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdulhadi Yüksel'e 31 Mart seçimleri sonrası teşekkür ziyaretinden bulundu. Ziyaretin ardından yapılan açıklama da Yücel, "Alanya Ülkü Ocakları Başkanımız Abdulhadi Yüksel ve Ülkü Ocakları teşkilatıyla bir araya geldik. Seçim dönemindeki üstün gayretleri ve destekleri için teşekkür ederek helalleştik. Plaketleri için Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanımız Abdulhadi Yüksel’e teşekkür ediyorum." dedi.

Editör: Can KISA