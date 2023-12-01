31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sadece birkaç ay kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini belirledi. Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Partiler 2 Ocak'ta ilan edilecek

YSK, 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak.

Bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Aday listeleri için son gün 20 Şubat

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme işlemleri ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Yerel Seçim Takvimi