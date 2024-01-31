31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başlarken siyasi partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir sorun yaşanmaması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacağı bildirildi. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olarak 3 farklı görevli olacak.

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret açıklandı.

"Sandık kurulu başkanı 2947 TL, Memur üye 2088 TL, bina sorumlusu 2936 TL alacak" denildi.