Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanlığı’nda eski Başkan Mustafa Toklu’dan boşalan koltuğa Mehmet Şarani Tavlı gelmişti. Yeni Başkan Tavlı, göreve geldikten sonraki ilk mesajını yayımladı.

Başkan Tavlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Erkan Kandemir ve İl Başkanımız Sn. Ali Çetin’in olurlarıyla AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Öncelikle Sn. Cumhurbaşkanımıza, Sn. Genel Başkan Yardımcımıza ve Sn. İl Başkanımıza bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Görevi devraldığım, “Yeni Bir Alanya” vizyonuyla yola çıkan çok değerli Mustafa Toklu Başkanımıza bu zamana kadar azimli, gayretli ve fedakarca yürütmüş olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür ediyor, çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum.

2004 yılında kapısından adım attığım, 2009-2011 yılları arası Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğüm ve bayrak yarışını bugün Alanya İlçe Başkanlığı göreviyle devam ettirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

AK Parti’de her görev bir bayrak yarışı şeklinde üstlenilir. Başkanlıklar gelip geçicidir, aslolan davadır. Teşkilat işi, gönül işidir. Gönül işi, muhabbetle sağlanır. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı; birlik ve beraberlik siyasetinin bir örneğidir. İlçe Başkanlığı görevini layıkıyla yapacaklarından şüphe duymadığım, çok değerli dava arkadaşlarım Sabri Tos, Mustafa Şenli ve Alaaddin Işık ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz.

Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen başta önceki Dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’na, İl Başkanımız Sn. Ali Çetin’e Milletvekillerimiz Sn. Mustafa Köse’ye, Sn. Tuba Vural Çokal’a, Sn. Atay Uslu’ya, Sn. Kemal Çelik’e, Sn. İbrahim Ethem Taş’a teşekkür ediyorum.

En kısa zaman içerisinde istişarelerimizi tamamlayıp Yönetim Kurulumuzu oluşturup çalışmalarımıza devam edeceğiz. Durmak yok, ilk günkü aşkla yola devam…"