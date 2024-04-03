Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkan Adayı gösterilerek, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri’nde vatandaşların teveccühüyle Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, Çimen Otel’de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nde, tebrik ve hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. Meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) dernek ile vakıf yöneticileri ve üyelerle birlikte vatandaşları ağırlayan Özçelik, ekibiyle beraber bir yandan da Alanya için uygulayacağı projeleri üzerindeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaret trafiği, akşam geç saatlere kadar sürerken, vatandaşlar günün anısına Özçelik ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Özçelik’in konukları arasında Alanya’nın geçmiş dönem Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da yer aldı. Özçelik’i tebrik ederek, görevinde başarılar dileyen Sipahioğlu, birtakım deneyimlerini paylaştı. Gün içinde Özçelik’i, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök ve Pansiyoncular Lokantacılar Kafeterya ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.



“TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK”

Yoğun temaslar kapsamında bedensel engelli vatandaşlar da seçim ofisinde Özçelik’i ziyaret ederek, tebrik ve başarı temennilerini belirtti. Engelli vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Özçelik, seçim kampanyası sürecindeki ilk toplantısını, "dezavantajlı" olarak tabir ettiği engelli bireylerle yaptığını kaydetti. Özçelik, gerçek anlamda engelli dostu projeleri uygulayacaklarına vurgu yaparak, mobil sağlık araçları ile evde bakım hizmetleri ve gündüz yaşam evi projesiyle tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

“YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK”

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve misafirleriyle yakından ilgilenen Özçelik, “Tebrik, başarı ve iyi dileklerini iletmek için telefonla arayan ya da ziyaretimize gelerek bizleri onurlandıran tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızın verdiği yetkiyle Alanya’mızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmamızın zamanı geldi. Vatandaşlarımızın beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle ve her kesimi kucaklayan hizmet anlayışımızla, 7’den 70’e herkesin mutlu olduğu bir şehri oluşturmaya başlayacağız. Bu süreçte bütün çabamız ve gayretimiz, Alanya’mızın refah ve ferah içinde yaşaması için olacaktır. Sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla şehrimizin yaşam kalitesi yükselecek” diye konuştu. Seçimlerde tarihi zafere imza atan Özçelik’in, Alanya Belediye Başkanlığı makamı koltuğuna oturması için İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatasının bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.