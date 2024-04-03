AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından mesaj yayımlayarak seçim sürecinde çalışan herkese teşekkür etti. Tavlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimleri geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi düsturuyla sandıktan çıkan sonuca, halkımızın kararına her zaman saygı duyduk. Bu doğrultuda ülkemizde, Antalya'mızda ve Alanya'mızda seçim sonuçlarının milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren teşkilatımızın tüm mensuplarına, Cumhur İttifakı'na gönül vermiş hemşerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bir kez dha halkımızın sandıkta vermiş olduğu kararın Alanya'mıza ve Antalya'mıza hayrlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."