31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Cumhur İttifakı Adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, görevini CHP’nin Adayı Osman Tarık Özçelik’e devredecek. Alanya’da 234 bin 347 seçmenden 184 bin 805 seçmen sandık başına gitti. 49 bin 542 seçmenin sandık başına gitmediği seçimde katılım oranı yüzde 78,85 oldu. 9 bin 202 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde geçerli 175 bin 603 oyun 79 bin 686’sını (yüzde 45,32) alan Osman Tarık Özçelik, Alanya’nın yeni Belediye Başkanı seçildi. 10 yıldır görev yapan Adem Murat Yücel, 46 bin 691 oy (yüzde 26,59) aldı. İYİ Parti’nin Adayı Mehmet Şahin ise 38 bin 8 oy (yüzde 21,64) alabildi.

70 ÖZÇELİK, 20 YÜCEL, 11 ŞAHİN

Alanya’nın 102 mahallesinde seçim sonuçları incelendiğinde Özçelik 70 mahallede birinci çıktı. Yücel, ise Aliefendi, Fakırcalı, Gümüşkavak, Keşefli, Kocaoğlanlı, Kuzyaka, Obaalacami, Seki, Uzunöz, Uğrak, Uğurlu, Yalçı, Yeniköy, Yeşilöz, Çamlıca, Özvadi, İmamlı, İspatlı, İshaklı, Şıhlar olmak üzere 20 mahallede birinci çıktı. Şahin de Akçatı, Alara, Gözüküçüklü, Hacıkerimler, Karakocalı, Kargıcak, Taşbaşı, Yaylalı, Çakallar, Öteköy, Üzümlü olmak üzere 11 mahallede ilk sırada tamamlayan isim oldu. Tırılar Mahallesi’nde ise Özçelik ve Yücel 91’er oyla eşit tamamladı.

MECLİSLERİNDEN ÇOK ALDILAR

Alanya Belediye Meclis Üyeleri Pusulası’ndaki oylarda ise 184 bin 834 oy kullanıldığı, bu oyların 10 bin 715’inin geçersiz sayıldığı, geçerli olan 174 bin 119 oyun 75 bin 523’ünün CHP, 45 bin 720’sinin MHP, 31 bin 655’inin İYİ Parti’ye verildiği ortaya çıktı. Üç adayın da meclisinden daha fazla oy aldığı gözlendi. Kendisinden en düşük oyu alan meclis listesi ise Şahin’in meclis listesi.

BÜYÜKŞEHİR’DE BÖCEK FARKI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Antalya genelinde oyların 705 bin 809’unu alan (yüzde48,64) Muhittin Böcek yeniden belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü ise 580 bin 916 (yüzde 40,03), İYİ Parti Adayı Nesrin Ünal ise 38 bin 880 (yüzde 2,68) oy aldı. Alanya’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan toplam 184 bin 913 oydan 8 bin 564’ü geçersiz sayıldı. Geçerli sayılan 176 bin 349 oydan CHP’nin Adayı mevcut Başkan Muhittin Böcek Alanya’dan 86 bin 571 oy alarak birinci çıktı. 66 bin 638 oyu Cumhur İttifakı’ndan AK Parti Adayı Hakan Tütüncü ise ikinci oldu. Seçime iddiasız giren ve neredeyse tek başına seçim çalışması yapan İYİ Parti’nin Antalya Adayı Nesrin Ünal ise sadece 10 bin 642 oy alabildi.

CUMHUR’DA FARK ÇOK FAZLA

CHP Antalya Adayı Böcek, Alanya’da Özçelik’ten 6 bin 885 daha fazla aldı. Cumhur İttifakı Adayı Tütüncü ise Yücel’den 19 bin 947 oy daha fazla alırken İYİ Parti’nin Adayı Ünal ise Şahin’den 27 bin 366 oy daha az aldı. Şahin’i destekleyenler Ünal yerine diğer Büyükşehir adaylarını tercih etti. Cumhur İttifakı’nda Tütüncü’nün Yücel’den daha fazla desteklendiği ve Cumhur İttifakı oylarının Alanya’da Yücel yerine diğer adaylara yöneldiği ortaya çıktı. Böcek’in de diğer partililerden de oy aldığı anlaşıldı.