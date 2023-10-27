Bugün sabah saatlerinde Ak Parti Gençlik Kolları tarafından, Filistin’e desteğiyle gündemde olan kahve dükkanı Starbucks şubelerinde ‘yer kapatma eylemi’ gerçekleştirdi.

Filistin atkıları ile oturarak soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine dur demek adına yaptıkları bu eylem Alanya da ses getirdi.

Semih Ersoy: ‘’Gazze’de yaşanan katliam ve yıkımın arkasındaki failler İsrail’e sınırsız destek verenlerdir. Bu drama DUR demek için sahadayız.’’ dedi.