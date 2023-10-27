Aydın-Efeler’deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düşmesi sonrası bir öğrencinin hayatını kabbetmesinin ardından Türkiye genelinde öğrenciler eylem yapıyor. Bu olaya Alanya’daki öğrenciler de tepkisiz kalmadı. Dün gece saatlerinde Alanya’da bulunan KYK’nın kız ve erkek yurtlarında kalan öğrencileri çeşitli eylemler yaparak slogan attılar.

‘’ Ölmek Değil Barınmak İstiyoruz’’

Aydın’daki KYK Kız yurdunda asansör düşmesi sonucu Zeren Aktaş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu olay Türkiye genelinde gündeme oturdu. Türkiye’deki tüm öğrenciler tepki gösteriyorlar. Alanya’da bulunan kız yurtlarında ise öğrenciler camlara ve asansörde bulunan aynalara çeşitli yazılar yazarak bunları sosyal medya üzerinden paylaştılar. Bu paylaşımların arasından en çok dikkat çeken yazı ise asansörde bulunan aynaya yazılan ‘’ Biz Ölmek Değil Barınmak İstiyoruz’’ yazısı oldu.