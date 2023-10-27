Aydın-Efeler’deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düşmesi sonrası bir öğrencinin hayatını kabbetmesinin ardından yurt genelinde öğrenciler eylem yapıyor. Alanya KYK Erkek Öğrenci yurdunda ise öğrenciler eylem yaptı. Bir grup öğrenci dakikalarca sloganlar attı.