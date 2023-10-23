Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren Kerim Uyar isimli yaşlı adam Atatürk Caddesi Yangılı mevkiinde bulunan evinin bahçesindeki ağaca asarak canına kıydı. Uyar’ı o halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Uyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Gerçek Alanya