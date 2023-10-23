Olay, dün sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'ne gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve sağlık ekipleri Acısu Caddesi'nde çamlık içerisinde kaza yapmış motosiklet ve motosikletin yanında yerde yatmakta olan motosiklet sürücüsü ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine çağrılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, adının Abdülgani Buğur (32) olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün 07 BGD 657 plakalı motosikletiyle Manavgat istikametinden Side istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak yolun sol tarafındaki Ormanlık alana girdiği ve yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Abdülgani Buğur'un cenazesi, olay yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)