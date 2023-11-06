Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Finike DKMP Şefliği ekipleri 31 Ocak 2023 tarihinde Finike ve Kumluca ilçe sınırlarındaki Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen edilen şahısları takibe başladı. Daha önce bir çok kez fotokapana giren ve yüzlerini maskeyle gizledikleri için tespit edilemeyen şahıslar Finike DKMP ekibinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Mantar toplamaya dağa çıktığını söyleyen şahısların çantalarında çuval, satır, dürbün ve değişik boyutlarda bıçak ele geçirildi. Satırın ve bıçakların üzerinde kan lekesi olması ve bunun yaban keçisine ait olabileceği şüphesiyle kesici aletler Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte delil çantasına koyularak, inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderildi. Satır üzerindeki kanın Finike -Sarıkaya-Kıbrıs Çayı yöresinde toplanan yaban keçisi popülasyonuna ait DNA örnekleri ile eşleştiği tespit edildi.

Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 45 bin 551 TL idari para cezası uygulandı. Biri ruhsatsız,biri ruhatlı ama haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış takozsuz şarjörlü 2 tüfeğe el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız tüfek taşımaktan dolayı 2521 Sayılı kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Avcılık Belgesi olan bir şahsın aynı suçu 2'den fazla işlediği için belgesi iptal edildi. Ayrıca bir adet yaban keçisi için 250 bin liralık tazminat uygulanacağı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)