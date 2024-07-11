Spora ve sporcuya verdiği desteklerle Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bu alandaki başarısını millî ve profesyonel sporcu öğrencilerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı derecelerle kanıtlıyor. WBC’de 2 gümüş kemerin sahibi olan ALKÜ’nün gururu Seren Ay Çetin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ile Antrenör Serdar Avcı da katıldı. Görüşmeye kazandığı iki gümüş kemer ile katılan ve Rektör Türkdoğan ile elde ettiği zaferi paylaşan Çetin, boksta dünyanın en iyisi olmak için büyük bir gayretle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Seren Ay Çetin’i Türkiye ve ALKÜ adına elde ettiği başarılardan dolayı kutlayan Rektör Türkdoğan, spora yürekten gönül vermiş Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile ALKÜ’lü öğrencilerin başarılarının Türkiye’de ve dünyada ses getirmeye devam ettiğini belirtti. Türkdoğan, “Sporda gösterdiği üstün başarılarla hem üniversitemizin hem de ülkemizin gururu olan Dünya Boks Konseyi (WBC) Kadın Gümüş Kemer Sahibi Seren Ay Çetin ve antrenörü Serdar Avcı'yı ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. ALKÜ ailesi olarak sporun yanı sıra eğitim ve gençlik gelişimine de büyük önem veriyoruz. Seren Ay Çetin'in ziyareti, bu değerlerimizi bir kez daha ön plana çıkarmamıza vesile oldu. Kendisine başarılarının devamını diliyor, sporda ve hayatın diğer alanlarında yoluna büyük bir öz güvenle devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Ziyaretin sonunda Çetin ile Türkdoğan, gümüş kemerle ile hatıra fotoğrafı çektirdi.