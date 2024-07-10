Alanya, Dünya Superbike Şampiyonası 2024 heyecanına hazır! 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun da mücadele edeceği yarış, 14 Temmuz’da Birleşik Krallık Donington Park’ta gerçekleşecek.

Alanya'nın simgelerinden Kızılkule önünde, saat 15.30’da kurulacak dev ekranda, RedBull TV'den canlı olarak yayınlanacak şampiyonayı izlemek için tüm vatandaşlar davetli. Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği bu etkinlik, adrenalin dolu anların yaşanmasına vesile olacak.

