Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı Alaiye Su ile ilgili vatanndaşlardan olumlu geri dönüşler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Alanya Belediyesi’ne ait marka olan Alaiye Su ile ilgi bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

O vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Bu ayki elektrik faturası 460 TL geldi, su faturası ise 310 TL. Tam Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e en derin saygılarımı gönderiyordum ki, aklıma geldi.

Muhittin Böcek, 2019 yerel seçimleri öncesinde Sarılar mitinginde konuşurken, Manavgat'ın dayısı olduğunu söyleyerek Halk Su'yu kuracağını ve her aileye 20 damacana ücretsiz su vereceğini vaat etmişti. Mitingde konuşan Şükrü Sözen'de, Muhittin Böcek'e kefil olduğunu söyledi.

Sırrı Başkan da konuya vakıf. Biz sağda solda borçlunun borcunu ödemediğini, kefilin de oralı olmadığını anlatırken, o dönem CHP yönetiminde olan çok değerli 2 kişi hem borçluya, hemde kefile ayrı ayrı kefil oldu. Sonuçta kefil olanlardan birisini vekil olarak TBMM'ye gönderdik. Diğeri bizi görünce havaya bakıp ıslık çalmaya başladı. Damacanalar hala ortada yok!

1-2 gün önce sosyal medyada Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL'in Alaiye Su paylaşımını gördüm. Biz büyükşehirden Halk Su beklerken, Alanya'dan Alaiye Su ortaya çıktı.

Ne diyelim, 'At binenin kılıç kuşananın'

Tebrikler Adem Başkan.’’