İl Çocuk Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından çocuk koruma alanında yapılan tedbir ve çalışmaların incelenmesi ve 2023 yılının 2’nci yarısı boyunca oluşturulan gündem maddelerinin değerlendirildiği sunum ile başladı.



“İzciliği yeniden ayağa kaldırmalıyız”

Devletin asli görevlerinden birinin çocukları korumak olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Vali Hulusi Şahin; “Çocuklarımızı korumak ve yetiştirmek devletimizin asli görevlerinden birisidir. Evlatlarımızı hem korumalı hem de doğru şekilde yetiştirmeliyiz ki geleceğe güvenle bakalım. Antalya bu konuda gerçekten kritik illerden birisi. Benim bu konuda aklıma gelen en güzel çözüm izcilik müessesesi. İzciliği yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Çünkü artık çocuklarımız bilgisayar bağımlısı. Bu yüzden de ekip çalışması nedir bilmiyor, kendi sorunlarının çözemiyorlar. Hatta yenilgiyi bile hazmedemez durumdalar. Bu sorunların ivedilikle üstüne düşmeliyiz” dedi.



“Bu çocuklar hepimizin”

Çocukların doğayla bir bütün halinde büyümeleri gerektiğini savunan Vali Şahin; “Çocuklarımız için kulüpler kurmalıyız. Bu kulüpleri oryantiring, trekking, dağ bisikleti gibi sporlarla süslemeliyiz. Çocuklarımız Antalya’mızın muhteşem coğrafyasında spor yaparak hem fiziken güçlensinler hem de memleketlerini tanısınlar. Böylece disiplinli olmayı öğrensinler. Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyelerimiz birlikte çalışmalıdır. 2024 yılında içinde yoğun bir çalışma içinde olalım. Bütün çocuklarımızın mental, fiziksel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde planlayalım. Aynı zamanda uçlarda yaşanan vakalar içinde gerekli tedbirlerimizi de nasıl alacağımızı hep birlikte değerlendirelim. Kurumlarımızın üzerine düşen her şeyi yapacaklarına eminim. Bu çocuklar hepimizin” şeklinde konuştu.

Toplantı, 2023 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar ile 2024 yılında yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili bilgilerin aktarılması ve tespit edilen sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

İl Çocuk Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantı’sına Vali Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çelikkol Tuncer, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Evren Ekingen, İl Göç İdaresi Müdürü Derya Erdoğan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA