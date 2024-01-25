Geçtiğimiz yıl 6 Şubat Pazartesi günü; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetinde deprem meydan gelmiş, 9 saat sonra ise Elbistan ilçesi merkezli 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde hissedilmişti. 13 milyon kişinin etkilendiği 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binlerce ev yıkılmış Türkiye’nin her yerinden bölgeye yardım eli uzatılmıştı.



ALANYA DEPREMZEDELERE YUVA OLMUŞTU

Alanya halkı da deprem de seferber olmuş Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan yardım kampanyaları ile 181 tır, 72 kamyon ile bölgeye yardım götürmüştü. Alanya Belediyesi, vatandaşların da destekleri ile deprem bölgesine ilk ulaşan ve en büyük yardımı yapan şehirlerden olmuştu. Alanya Belediyesi tarafından yürütülen kampanya ile 705 bin 655 parça insani yardım malzemesi ve 320 çadır kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştı. Deprem sonrası depremzedelere de kucak açan Alanya halkı, on binlerce depremzedeyi kentte ağırlamıştı.

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE ALANYA BELEDİYESİ’NDEN BİR KAMPANYA DAHA

Üzücü depremin yıldönümünde Alanya Belediyesi anlamlı bir kampanya başlattı. Deprem bölgesinde konteyner kentlerde kalan çok sayıda vatandaşın gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle Alanya Belediyesi yardım kampanyası ile bir kez daha depremzedelere el uzatıyor. Alanya Belediyesi’nden kampanya ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DEPREM BÖLGESİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Palto - Mont - Yağmurluk - Bot - Çizme - Kazak – Pantolon - Eldiven - Atkı - Kaşkol - Bere – Çorap - İç Çamaşırı

DİĞER MALZEMELER

Battaniye - Uyku Tulumu - Tüp - Tüplü Katalitik Soba - Isıtıcı – Termos - El Feneri - Powerbank - Jeneratör

GIDA KOLİSİ

Dayanıklı Gıda Maddesi – Konserve - Çocuk Maması - Çocuk Bezi - Temizlik ve Hijyen Malzemesi - Kadın Pedi

Depremzede kardeşlerimize göndereceğimiz kıyafetlerin sıfır olması gerekmektedir. Lütfen paketlerin içinde ne olduğunu belirten listeyi ekleyelim. Duyarlı vatandaşlarımızı yardıma bekliyoruz.

Yardım Toplama Noktası: Tosmur Ek Hizmet Binası

Son Gün: 31 Ocak 2024 Çarşamba