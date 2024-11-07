Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 11 Kasım Pazartesi günü başlayıp 15 Kasım Cuma günü bitecek ara tatili değerlendirdi.

Ara tatile özel haftalık ders çalışma programı hazırlanmalı!

Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Özgür Akoğlan, tüm öğrencilere aileleri ile kaliteli zaman geçirdikleri eksiklerini tamamladıkları verimli bir ara tatil geçirmelerini dileyerek, “Birinci ara tatil, dinlenme zamanı olarak görüldüğü kadar, her anı verimli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak düşünülmelidir. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bu dönem çok kıymetlidir. Ara tatile girmeden önce, dönemin başından itibaren yaptığımız çalışmaları gözden geçirerek eksiklerimizi belirlemeli ve bu konuda okul rehber öğretmenlerinden destek alarak sadece ara tatile özel bir haftalık ders çalışma programı hazırlamalıyız. Böylece, daha önce öğrendiğimiz konuları tekrar edip anlamadığımız yerleri tamamlama fırsatı bulacağız.” dedi.

Eksikleri tamamlamak için ara tatil fırsatı değerlendirilmeli…

Öğrencilerin üniversite hedefleri doğrultusunda, TYT konularında eksikleri varsa bu ara tatili kapatmak için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Özgür Akoğlan, “Çalıştığımız konuların hemen ardından, günlük en az 200 soru çözerek pratik yapmalıyız. Yapamadığımız soruları kurs öğretmenlerimizden veya çözümlü kaynaklardan öğrenmeliyiz. Eğer kursa gitmiyorsak, konu tekrarları ve soru çözümleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital yardımcı kaynaklarından faydalanabiliriz.” diye konuştu.

Ara tatilde en az 3 deneme sınavı yapın!

Ara tatil döneminde en az 3 kez deneme sınavı yapılması önerisinde de bulunan Uzm. Psk. Dan. Özgür Akoğlan, “Bu dönemde üniversiteler açık olacağından, en yakın üniversitelerin salonlarını kullanarak gerçek sınav atmosferini deneyimleyebiliriz. Amacımız, öğrendiğimiz konuları sorulara nasıl aktarabildiğimizi görmek ve soru çözme hızımızı artırmaktır; çünkü sınavlara hem teorik olarak hem de zaman yönetimi açısından hazırlanmak önemlidir.” şeklinde konuştu.

Uyku düzeni bozulmamalı

Kasım ara tatilinde uykuyu düzenli tutmaya ve gece uyuma alışkanlığını bozmamaya özen gösterilmesi gerektiğini de kaydeden Özgür Akoğlan, şunları anlattı:

“İyi ve kaliteli bir uyku, zindelik için çok faydalıdır. Aynı zamanda bedensel aktivite de zinde kalmak için gereklidir. Öğleden sonraları en az yarım saat yürüyüş yapmak, açık havaya çıkmak veya spor gibi bazı aktivitelerde bulunmak oldukça yararlı olacaktır. İster sohbet etmek ister oyun oynamak için olsun bilgisayar başında uzun süre vakit geçirmemeye dikkat etmenizi öneriyoruz. Uzun süre ekran başında oturmanın bedensel ve zihinsel yorgunluğa, omurga ve eklem sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.”

Tüm gün ders doğru değil!

Ara tatilde öğrencilerin dinlenmesi, rahatlaması ve odaklanmalarını kolaylaştıran uğraşlar edinmesi gerektiğine de işaret eden Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Özgür Akoğlan, “Böylece okul yeniden başladığında ders çalışmakta zorlanmaları söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, dikkat artırıcı etkinlikler sayesinde her seviyedeki öğrenci derslerine odaklanmada ve çalışmada daha az zorluk çekecektir. Ancak, tüm günü ders çalışarak geçirmek de doğru değildir. Öğrenciler, bu dönemde dinlenebilecekleri ve kendilerini rahat hissedecekleri aktivitelere de yer vermelidir.” şeklinde sözlerini tamamladı.