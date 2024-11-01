Alanya'da geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” hayata geçirilmişti. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in katılımlarıyla işbirliği protokolü imzalanmıştı. Proje çerçevesinde 2025 yılının ekim ayı teması ‘Türk bilmecelerini ezberleme’ olarak belirlendi. Alanya’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda bilmeceler için resimleme çalışması gerçekleştirildi. Bilmeceler öğrencilerin gözünden özgün bir görünüme kavuşturularak resmedildi. Seçici kurul; Alaaddin Keykubat İlkokulu'ndan Dilay Dal, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu’ndan Hilal Serra Gürel, Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Sabina Jaxiyeva, Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep Suğra Kaya, Hayate Hanım İlkokulu’ndan

Miray Sel, Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nden Osman Özcan, Kargıcak Ortaokulu’ndan Çınar Kaval ve Talha Yeşilkılınç, Konaklı Menderes İlkokulu’ndan Umut Miraç Coşar, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu’ndan Sabriye Merttürk, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan

Yavuz Selim Saka, Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi’nden Hatice Eda Yaman, Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu’ndan Okan Ersoy, Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ahmet Kaan Sürmeli ve Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu’ndan Revna Irmak Kaya’nın eserlerini yayınlanmaya uygun buldu.