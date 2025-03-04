Türkiye genelinde son iki hafta içinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, büyük bir başarıya imza attı. 76 ilde gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonlarda toplamda 1 Ton 444 kg uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu süreçte 2 bin 365 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlar, 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleşti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında İstanbul, İzmir, Hakkari, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi büyük illerde gerçekleştiren operasyonlar dikkat çekti. Örneğin, İstanbul'da 365 kg kokain ve 77,5 kg metamfetamin ele geçirilirken, İzmir'de 102 kg bonzai bulundu. Hakkari'de ise 102 kg metamfetamin ve 60,5 kg eroin yakalandı.

İçişleri Bakanı, bu operasyonları koordine eden valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Türk halkının güvenliği için zehir tacirlerine asla göz açtırılmayacağı ifade edildi.