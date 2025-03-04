Alanya'da tur rehberi olarak görev yapan A.G.G., bir barda İngiliz turisti taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İddiaya göre, A.G.G. bir barda bulunan İngiliz turistle uygunsuz davranışlarda bulundu. Turist, A.G.G.'nin davranışlarına tepki göstererek durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ihbar üzerine tur rehberini gözaltına aldı. A.G.G. yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'de turizm sektöründe çalışan personelin davranış standartları konusunda daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, olayın ardından ilgili merciler tarafından konu hakkında incelemelerin yapılması bekleniyor.