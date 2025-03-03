Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 02 Mart 2025 tarihinde motosiklet sürücülerine yönelik bir trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında toplam 48 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 18 sürücüye farklı trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 106.258 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, uygulama esnasında 7 motosiklet de çeşitli sebeplerle trafikten men edildi.

Jandarma yetkilileri, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir sürüş sergilemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, bu tür denetimlerin düzenli olarak süreceğini açıkladı. Alanya'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan bu uygulamaların, sürücülerin dikkatini çekmesi ve trafik kazalarını azaltması hedefleniyor.