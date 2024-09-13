Türkiye'deki birçok turizm bölgesinde yasaklanan devecilik faaliyetinin Alanya'da da son bulmasının ardından, ilçede turistlere sunulan atlarla deniz gezintisi etkinliği hayvanseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birkaç turistin atlarla denizin içinde dolaştığı gözlemlendi. Görüntülerde atların zor durumda olduğu net bir şekilde belliydi.

Sosyal medyada da yoğun bir şekilde tepki toplayan bu durum, hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Kullanıcılar, "Hayvanseverler nerede?", "Bu nasıl bir işkence?", "Atları boğuyorlar" gibi yorumlarla durumu kınadılar.

O Görüntülere Bir Tepki De Hande Yener’den Geldi

Sosyal medyada çokça tepki toplayan o görüntülere bir tepki Ünlü Sanatçı Hande Yener’den geldi. Hande Yener, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Alanya Belediyesi’ni etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

‘’Ne çektiler bu hayvanlar sizden! Adalarda fayton çektiler yıllarca! Şükür yasaklandı! Şimdi bu ne?’’