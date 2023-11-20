Galip Dere Plajı’nda 2 gün boyunca gerçekleştirilen maçlarda Avusturya, Beyaz Rusya, Brezilya, İran, Irak, Kazakistan, Litvanya, Türkmenistan ve Türkiye ülkelerinden takımlar mücadele etti. Footvolley Worldwide Alanya Cup ‘ın sahibi İran Esteghlal takımı oldu. İkinci Türkiye Arsuz Belediye Takımı ve üçüncü İran Persepolis takımı oldu. Düzenlenen ödül töreninde Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş ve ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Adil Müftüoğlu katkılarından dolayı Footvolley Federasyon Başkanı Vusal Halilov’a, Federasyon Genel Sekreteri Afgan Hamzayev’e, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Dik’e ve Hakem Kurulu Başkanı Hank Woudstra’ya plaket verdi. Ayrıca Federasyon Yetkileri de Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş’a, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Adil Müftüoğlu’na plaket verdiler.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Footvolley Federasyon Başkanı Vusal Halilov, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Adil Müftüoğlu, Hakem Kurulu Başkanı Hank Woudstra, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Dik ve Dmitri Bukurov verdi.