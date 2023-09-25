Emişbeleni Eski Belediye Başkanı ve AK Parti Kurucularından olan 28. Dönem AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Nurettin Uludağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla resmen ateş püskürdü. Alanya AK Parti’yi ‘Babalarının özel şirketiymiş gibi davrananları Allah’a havale ediyorum.’ diyen Uludağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Milletvekilliği Aday Adaylığı sürecimde bana karşı samimiyetsiz, ikiyüzlü, yalan söyleyen, ben kendilerine karşı bütün samimiyetimle gönlümü açmama rağmen onların kurnazca bana karşı iki yüzlü ve sinsice plan yapmaları, iki tavşan peşinde koşanları, kalbimi kıranları ve Alanya’yı AK Parti’yi koskoca bir davayı kendilerinden ibaret zannedenleri ve babalarının özel şirketiymiş gibi davrananları Cenab-ı Allah’a havale ediyorum benim için yok hükmündedirler. Bunlar da (Yukarıda Zikrettiklerim) benim siyasi büyüklerim değil tam aksine siyasi küçüklerimdir! Buda burada şöyle dursun içimde kalacağına burada yazılı dursun! AK Parti Kurucularından Nurettin Uludağ, ‘Ölümüne Reis’ demeye devem edeceğim.’’