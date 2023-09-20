Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Şarani Tavlı, yeni dönemde birlikte çalışacağı 45 kişilik Yönetim Kurulu listesini hazırladı. İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Yüksek Mimar Mustafa Toklu’nun dönemindeki 45 kişilik listeden 27 isim ile yollarına devam edip, 18 ismi ise kadroya yeni dahil ettiklerini söyleyen Başkan Tavlı, “İl Başkanımız Ali Çetin’e bugün listeyi sunup, onun onayından sonra Genel Merkezin onaylaması ile Yönetim Kurulu listesini kamuoyuna ilan edeceğiz. Partimizi Alanya’da büyütmek, daha ileriye taşımak için var gücümüz ile çalışacağız” dedi.