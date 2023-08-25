Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa macerası sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı.

Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise mağlup oldu.

İskoçya ile fark 1 puanın altında

Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken 9. sıradaki İskoçya ile aradaki fark 1 puanın altına indi.

Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer alan ülkemizin puanı 30 bin 850 oldu.

İskoçya'nın Avrupa'daki takımları ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Rangers, Hollanda'dan PSV ile; UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Aberdeen, İsveç'ten Hacken ile İskoçya'daki maçlarda 2-2 berabere kaldı.

Yine İskoçya'da oynanan Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarında ise Hearts, Yunanistan'dan Paok'a 2-1; Hibernian, İngiltere'den Aston Villa'ya 5-0 mağlup olarak tur şanslarını zora soktu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:



1- İngiltere: 89 bin 53

2- İspanya: 75 bin 927

3- İtalya: 71 bin 569

4- Almanya: 69 bin 624

5- Hollanda: 54 bin

6- Fransa: 52 bin 247

7- Portekiz: 47 bin 482

8- Belçika: 36 bin 900

9- İskoçya: 31 bin 650

10- Türkiye: 30 bin 850

11- Avusturya: 29 bin 900

12- İsviçre: 28 bin 775

13- Sırbistan: 27 bin 375

14- Norveç: 26 bin 250

15- Ukrayna: 25 bin 500

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.