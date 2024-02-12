AXA Sigorta Efeler Ligi 19'uncu hafta maçında Spor Toto ile oynanan maç için Ankara'ya giden Brand Group Alanya Belediyespor'da Başantrenörü Serkan Oğuz ile Menajer Serdar Esen, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) As Başkanı Ahmet Göksu'yu ziyaret ettiler. Ziyarette, Türkiye'deki voleybol gelişimi, altyapılar hakkında görüş alışverişinin yanı sıra Alanya'da yapımı devam eden yeni spor kompleksi konuşuldu. Ziyarette ayrıca Ahmet Göksu'ya Alanya Belediyespor forması hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TVF As Başkanı Ahmet Göksu, "Alanya Belediyespor, ilk sezonu olmasına rağmen Efeler Ligi'ne başarılı bir giriş yaptı. Lige renk katıyorsunuz. Kalan müsabakalarında da başarılar dilerim" diye konuştu.

Editör: Can KISA