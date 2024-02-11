Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Tadic ve 59. dakikada Dzeko attı.
Alanyaspor'un golleri ise 12. ve 63. dakikalarda Augusto'dan geldi.
Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 64'e, Alanyaspor ise 28'e yükseltti. Sarı-lacivertlilerin puan kaybının ardından Galatasaray haftayı lider kapattı.
Fenerbahçe gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Editör: Can KISA