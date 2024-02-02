Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, bugün gün boyunca Alanya’da temaslarını sürdürüyor. Güne basın mensuplarıyla kahvaltıda başlayan Hakan Tütüncü, kahvaltının ardından AK Parti İlçe Başkanlığı Binası önünde coşkulu bir karşılamayla ağırlandı. Karşılamada vatandaşlarla bir araya gelen Tütüncü, ardından Cumhur İttifakı’nın MHP’den Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile birlikte ittifak ortaklarından olan MHP Alanya İlçe Başkanlığı’nı ve Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, Hakan Tütüncü’ye eşlik etti.