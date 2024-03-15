Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü ve Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel Alanya’da bir dizi program gerçekleştirerek esnaflar ve vatandaşlarla buluştular. Alanya’ya verdiği önemi seçim döneminde gösteren ve defalarca Alanya’da programlar yapan Hakan Tütüncü ile Adem Murat Yücel’in ilk durağı otobüs, minibüs ve servis aracı işletmecileri oldu. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel ve Cumhur İttifakı Alanya Belediyesi Meclis Üyesi adaylarının da eşlik ettiği toplantıya Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Özkan ve ulaşım esnafı geniş katılım gösterdi.

BAŞKAN YÜCEL: “ULAŞIMIN ÇARESİ ANTALYA’DA HAKAN TÜTÜNCÜ ALANYA’DA ADEM MURAT YÜCEL”

Programda konuşan Başkan Yücel, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan ulaşım konusunda Alanya’mız ne yazık ki çok çile çekiyor. Bundan 10 yıl önce halk otobüsleri Alanya merkezde 70 bin yolcu taşıyordu, nüfus 100 bin artmasına rağmen taşınan yolcu sayısı 40-45 bine kadar düşmüş. Yani hem sizin kazancınız düşmüş hem de vatandaşlarımız halk otobüslerini artık tercih etmiyor. Alanya’da hala 20 yıllık, 30 yıllık otobüslerle taşıma yapılıyor. Kentimizdeki onlarca mahalleye hala ulaşım yok. Bu sorunları çözerek hem sizlerin hem de vatandaşlarımızın rahat etmesini sağlayacağız. Ulaşımla ilgili tüm sıkıntıları aşabilmek için Antalya’da Hakan Tütüncü Alanya’da bana ve ekibime desteklerinizi bekliyorum” dedi. Program da konuşan Hakan Tütüncü de, “1 Nisan’dan sonra ulaşımla ilgili tüm sıkıntıları A’dan Z’ye kadar çözeceklerini söyledi.

TOPTANCI HALİ, OTOGAR VE BALIK HALİ’NDE CUMHUR İTTİFAKI’NA YOĞUN İLGİ

Tütüncü ve Yücel daha sonra, Alanya Toptancı Hali, Otogar ve Balık Hali’ndeki esnafları ziyaret ettiler. Esnafları dükkan dükkan gezerek ellerini sıkan Tütüncü ve Yücel, Cumhur İttifakı’na destek istediler. Esnaflar Cumhur İttifakı adaylarına büyük bir destek verdiler. Başkan Tütüncü “Hal süreci, Alanya hâl dernek yönetimi ne derse o olacak” diyerek esnaflara söz verdi. Esnaflar hizmetleri için Başkan Yücel’e de teşekkür ettiler ve yeni dönemde de birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini belirttiler.

MAHMUTLAR “CUMHUR” DİYOR

Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşları ile otobüsle şehir turu gerçekleştiren ve ardından Mahmutlar çıkarması yapan Hakan Tütüncü ve Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde esnafları ve vatandaşları ziyaret ettiler. Esnafların elini sıkan ve Mahmutlar’ın gelişiminin devam etmesi için destek isteyen ikiliye esnaflar ve vatandaşlar 31 Mart’ta destek sözü verdiler. Mahmutlar Mahallesi’nde daha sonra yerleşik yabancılar ile bir buluşma gerçekleştirildi ve Mahmutlar Sanayi esnafı ile toplantı yapıldı. Sanayi’nin sorunlarını bildiklerini belirten Başkan Yücel, Cumhur İttifakı’nın Antalya ve Alanya’da zafere ulaşmasının ardından sorunların en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Editör: Can KISA