Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Corner Kafe’de akşam saat 20.00’da düzenlenen etkinlikte, bir grup hayvansever ve hayvan hakları savunucusu vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcı bazı vatandaşların kedi ve köpeklerini yanlarında getirmeleri, renkli görüntülere sahne oldu. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Özçelik, hayatı paylaştığımız hayvanları can dostlarımız diyerek nitelendirdi. Özçelik, Alanya’yı geleceğe taşıyacak ve herkesin hayatına dokunacak projelerinde patili dostları unutmadıklarını söyledi. Kısa bir konuşma yapan Özçelik, mikrofonu katılımcılara uzatarak, talep ve sorunlarını dinlerken, yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.

“DOĞAL YAŞAM PARKI’NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Etkinlikte söz alan bir kadın hayvansever, vahşice katledilen “Eros” adlı kediyle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşım yapıp, üzüntülerini dile getiren sayılı siyasetçiler arasında yer aldığı için Özçelik’e, hayvanlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmesinden ötürü teşekkür etti. Hayvan haklarının önemine değinen ve can dostlara karşı uygulanan şiddetlerin asla tasvip edilemeyeceğini kaydeden Özçelik, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Doğayı ve kenti birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortama kavuşması temel önceliğimizdir. Bu amaçla halen ilkel koşullarda barınaklarda muhafaza edilen hayvanların daha geniş alanlarda, doğal, çevre koşullarına uygun olarak tasarlanmış ve onlara rehabilitasyon ile yaşam imkanları sağlayan Doğal Yaşam Parkı’nı hayata geçireceğiz. Bu projeyi de hayvan dostu paydaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle beraber gerçekleştireceğiz. Şehrimizde, hem insanlarımızın hem de diğer canlıların mutluluğunu ön planda tutan bir kent anlayışını yerleştireceğiz. Bu sayede Alanya mutlu canlıların bir arada ve huzur içinde yaşadığı bir kent olacak” dedi.