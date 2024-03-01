Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, şoför esnafıyla buluştu. Şoförler Odası Düğün Salonunda gerçekleşen buluşmada Tütüncü, trafik, toplu ulaşım ve elektrikli otobüs projelerinin detaylarını esnafla paylaştı. Antalya’yı altın çağına taşıyacak 200’ün üzerindeki projeler arasından şoför esnafını yakından ilgilendiren projelere değindi. Tütüncü, “Biz bu şehrin kaynaklarını, sadece ve sadece kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hemşehrilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda Antalya’mız için kullanacağız. “dedi. Antalya için açıkladığı projelerin her kesimin, her sosyal çevrenin beklentisine, taleplerine, ihtiyaçlarına cevap verecek projeler olduğunu söyledi.

ANTALYA’NIN EN ÖNEMLİ SORUNU TRAFİK

Antalya’nın trafik sorununa değinen Tütüncü, “Kentimizin en önemli problemi olan trafik meseleleri Antalya’nın kalbi, odağı ve en önemli noktasıydı. İnşallah el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Önce kalplerimizi birleştireceğiz, sonra güçlerimizi birleştireceğiz. Antalya’nın en büyük derdi olan siz ulaşım esnafımızın, en önemli problemi bu trafik meselesini Antalya’nın altın çağında kökünden çözüyoruz. Trafik karmaşasına artık son veriyoruz. Muratpaşa’nın bir ucundan diğer ucunu 10 dakikaya indirdiğimizde Antalya’da servisçilik yapmakta kolay olacak. Taksicilik yapmakta çok daha kolay olacak. Halk otobüsçülüğü yapmakta çok daha rahat hale gelecek. Antalya’ya 15 yeni arter ekliyoruz. Doğudan Batı’ya, Kuzeyden Güneye 15 yeni arter. Yani Antalya’mızı 15 koldan birbirine bağlayacağız. Birbirinden kopuk arterler değil, tam tersine birbirini tamamlayan, adeta Antalya’yı bir ring mantığı ile çepeçevre dolaşan bir sistem olacak.” diye konuştu.

ANTALYA’NIN TRAFİĞİ ÇOK RAHATLAYACAK

Uncalı ile Meltem bölgesini birbirine bağlayacak yeni yol projesine de değinen Tütüncü, “Bana soruyorlar. Bu nasıl olacak diyorlar. Yüreklerde sevda oldu mu, arkamızda da milletin hayır duası oldu mu, Allah’ın izniyle biz Uncalı’yı en güzel şekilde Meltem’e bağlarız. Bizim açıkladığımız her proje hayata geçirilecek projeler. Uçuk kaçık projeler değil. Tamamıyla insan odaklı, insanımızın ihtiyaçlarını bilen bir aklın ürettiği, insanımızın ihtiyaçlarını bilen ekibin ürettiği projeler. 15 yeni arter, 22 kavşak ve hayata geçireceğimiz trafik projelerimiz ile Antalya’nın trafiği çok rahatlayacak. Antalya’nın A noktasından B noktasına rahat ilerlediğimiz bir dönem başlıyor. “ dedi.

BU ŞEHRİN BAŞKANI SİZ OLACAKSINIZ

Tütüncü, Elektrikli Otobüs Projesi’nin detaylarını da şoför esnafına aktararak, ekledi; Şunu bilmenizi isterim. Önümüzdeki 5 yıl, Hakan Tütüncü, otobüslerinizi değiştirin diye, asla bir baskı kurmayacak. Hakan Tütüncü belediye başkanı olduğunda Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, büyükşehir belediye başkanı oluyor. Hakan Tütüncü belediye başkanı olduğunda Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye başkanı oluyor. Ben 15 yıl boyunca belediye başkanlığının bütün yetkilerini esnaf odaları başkalarımıza bizzat kullandırmayı öncelemiş bir belediye başkanıyım. El ele verdiğimiz zaman, gönül gönüle verdiğimiz zaman sadece işimize odaklandığımız zaman bu şehrin sorunlarını çözmek zor değil. Evet, bugün bir çok sorunumuz var. Aşılması gereken birçok engel var. Biz bunların hepsini aşacak güce sahibiz, bu şehrin insanları da o potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bu seçimlerde gerçek belediyecilik yapanları öncelemelisiniz. Bu seçimlerde 5 yılın her bir gününü çalışarak geçirenleri öncelemelisiniz.”diye konuştu.

GELECEĞİMİZE OY VERELİM

“İki tip belediye başkanı var” diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, “Bir belediye başkanı 4 yıl 8 ay yatar ve geri kalan 4 ayda gaza basar. Diğer belediye başkanı seçimi kazanır, hemen ertesi gün halkıyla kucaklaşır. Ve 5 yıl boyunca da halkın verdiği her bir oyu helal ettirmek için çalışır. İşte! O bizim işimiz. Seçimlik olanlarla değil, geçimlik olanlarla yürüyün. Seçimlik olanlarla yürümek bu şehrin sorunlarını çözmeyeceği gibi, bugünkü trafik ve ulaşım sorunlarının 2 katı problemli bir Antalya olur. Allah korusun. Bu bakımdan çalışmalar çok kıymetli. Rıza Sümer’in, Kepez Belediye başkanı olması çok kıymetli… Durali Kolpak’ın, Konyaaltı Belediye başkanı olması çok kıymetli. Ve hepimizin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olması çok kıymetli… Kendi geleceğimize oy verelim. Yarınlarımıza oy verelim. “ dedi.