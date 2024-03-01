Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Yücel Turan’ın davetiyle Alanyalı arı yetiştiricileri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Meclis Üyesi Adayları, muhtarlar ve yüzlerce arı yetiştiricisinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Yücel, “Dahası var sloganı ile çıktığımız bu kutlu yolda Alanya ve Alanyalılar için daha yapacak çok işimiz var” dedi.

“HER DAİM YANINIZDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Programa katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya’nın turizmden tarımına, kültüründen sanatına gelişmesi ve geleneklerinin yaşatılması adına var gücümüzle çalıştık. Arıcılarımızın da tarımın önemli bir parçası olduğu bilinciyle bugüne kadar binlerce arı kovanını arı üreticilerimiz ile buluşturduk. Güzelbağ yangın felaketinin ardından hemen arıcılarımız için kovan ürettik ve dağıtımını yaptık. Bölgemize, Alanya’mıza ve doğamıza sahip çıkmak adına her zaman üretimden yana olduk” diye konuştu.

“ALANYA VE ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Cumhur İttifakı olarak Alanya’ya ve Alanyalılara kazandıracakları daha çok hizmet olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Durmadan, duraksamadan Alanya için gecemizi gündüzümüze kattık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini doğru analiz ederek, hizmetlerimizi hayata geçirdik. Ben her zaman arıcılarımızı, çiftçilerimizi, üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğim. Bu süreçte sizlerden 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya’da şahsıma, Antalya’da da Hakan Tütüncü başkanımıza destek istiyorum” ifadelerini kullandı.



TURAN: “BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YARALARIMIZI SARAN BİR İSİM OLDU”

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Yücel Turan da, “Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Şimdi yeni dönem için ‘Dahası Var’ sloganıyla yola çıktı. Ben de kendisine ‘Başkanım üretimde bize omuz verdin, yangınlarda yaralarımızı sardın. Arı her zaman bal verecek çiçeği bilir’ diyorum kendisine saygılar sunuyorum” dedi.



“TARIMDAN HAYVANCILIĞA HER ALANDA DESTEK VERDİ”

Alanya’mız çok ciddi bir potansiyele sahip. Salonun doluluğuna bakınca tarımsal, hayvansal ve özellikle arı üretiminin önemini görüyoruz. Hem üretiyoruz, hem de dışarıdan ciddi boyutta arıcı ağırlıyoruz. Başkanımız bizim meslektaşımız. Alanya’da bizlere tarımda, hayvancılıkta özellikle arıcılıkta ciddi destekler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerek fide dağıtımı, gerek kovan dağıtımı, yangın sonrasında verdiği destekler olsun çok yardımcı oldu. Yangın sonrasında hemen kovan dağıttı. İşbirliği içerisinde çalıştık hep, Allah razı olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından arı üreticileri ve vatandaşlar Başkan Yücel’den sektör adına taleplerini ilettiler. Başkan Yücel de yeni dönemde de desteklerine devam edeceklerini belirterek 31 Mart’ta kendisine ve Antalya’da Hakan Tütüncü’ye destek istedi.