Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ve ekibi, sabah erken saatte Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından esnaf ziyareti için Tosmur Mahallesi’ne geçti. Esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Özçelik, buradaki temaslarında yoğun ilgiyle karşılaştı. Caddede çift yönlü yapılan ziyarette sıkmadık el, uğramadık işletme bırakmayan Özçelik, günlük programından yaklaşık dört saatini ayırdığı mahallenin nabzını da tuttu.



“DİMÇAYI’NI PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ”

Mahallenin içinden geçen Dimçayı ile ilgili yapacakları proje hakkında bilgiler veren Özçelik, “Şimdiki hali içler acısı. Kötü bir görüntüye sebep olan Dimçayı'nı pırıl pırıl yapacağız. CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışlıyla yönetilen bozkırın ortasındaki Eskişehir’in, nasıl da capcanlı bir merkez haline geldiğini herkes görüyor ve biliyor. Dimçayı’mız için de çok güzel projemiz var. Eskişehir’deki modelin benzerini burada hayata geçireceğiz. Ulaşımdan, kültür sanata, turizmden tarıma, teknolojiden eğitime kadar her alanda sosyal belediyecilik hizmetlerini kentimizin tüm bölgesinde görünür hale getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gelecek nesillerimiz için, Alanya’mız, kalıcı kalkınmanın ve sağlıklı büyümenin örneği olacak” diye konuştu. Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki heyet, Tosmur Mahallesi ziyaretinin ardından iş insanı Bilal Coşkun’un işletmeciliğini üstlendiği Bosch Araç Servis işletmesinin açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Özçelik, işletme sahibi Coşkun’a hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.