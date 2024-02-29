CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, saha çalışmalarını Alanya merkezde devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve çift yönlü olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde Özçelik’e CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunan Özçelik, içtenliği ile herkes tarafından kucaklandı. .

RAZGATLIOĞLU’NA AİT İŞ YERİNİ ZİYARET ETTİ

Temasları sırasında vatandaşlara projeleri ve düşünceleri hakkında da bilgi veren Özçelik, Türkiye Motosiklet Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’na ait işyerini de ziyaret etti. Razgatlıoğlu’nun 2021 yılı Superbike Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olduğunda giydiği ve iş yerinde sergilenen tulumu önünde poz veren Özçelik, kendisinden CHP’nin rozetini isteyen vatandaşı da geri çevirmedi. Vatandaşlar ile özçekim yapan çocuklar ve gençlerle sohbet eden Özçelik, öğle tatiline çıkan bir öğrenci grubuna da döner ısmarladı. Ziyaret turunda geçmiş dönem Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile sohbet eden Özçelik kendisinden öneri ve deneyimlerini dinledi.

“FARKIMIZI FARK ETTİRECEĞİZ”

Alanya’nın menfaati için azimle çalışacaklarını vurgulayan Özçelik, “5 Mart’ta projelerimizi açıklayacağız. Hayata geçireceğimiz bu projelerle farkımızı fark ettireceğiz. Tek taraflı değil, çok boyutlu bir anlayışla, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik sosyal amaçlı projelerimizle Alanya’nın gelişmesine katkı sağlayacağız. Sıkıntı ve problemlerle boğuşan esnafımız, sezonun açılmasını bekliyor. Bizim sezonumuz ise 1 Nisan itibariyle açılacak A’dan Z’ye memleketimizi toparlayacağız” diye konuştu. Özçelik, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu da ziyaret ederek Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılımlarından dolayı teşekkür etti. – CHP Alanya İlçe Teşkilatı / Bülten

Editör: Can KISA