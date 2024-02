Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün Proje Lansman Toplantısı Lara Turizm Merkezi’ndeki Nirvana Cosmopolitan Otel’de gerçekleştirildi. Tütüncü, önümüzdeki 5 yıllık süreçte; ulaşım, ekonomik kalkınma, temel belediyecilik, çevreci belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültür, sanat, bilim-teknoloji-eğitim, sağlık-spor, imar-şehircilik, turizm, altyapı olmak üzere 11 konu başlığı altındaki projeleri hakkında bilgiler verdi.

Alkışlar eşliğinde sahneye gelen Hakan Tütüncü, uzun süre kalabalığı selamladı, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

“Antalya’nın Altın Çağı olmalı" diye yola çıktıklarını dile getiren Tütüncü, 1 Nisan 2024 itibariyle Antalya’da gösterime gireceğini ve 5 yıllık filmin sonunda Kepez’in yaşadığı noktayla siyah ve beyazla farklı bir görüntüye erileceğini kaydetti.

15 yılda Kepez’de yazdığı hikayeyi Antalya’da da yazacaklarını ve kenti dünyanın en güzel şehri haline getireceklerini kaydeden Tütüncü, “Kampanya süresince ilçelerde ilçe bazlı toplantılar yapacağız. Antalya’nın Altın Çağı’nın ne demek olduğunu projeler bazında inceleyeceğiz. Antalya’nın temel sorunlarını yaklaşım ve çözüm önerilerini, projelerin kurgusal arka planını felsefesini konuşacağız. Vizyon, bakış açısı, yaklaşımı Hakan Tütüncü’nün değil veya yakın çevresindeki arkadaşlarının da değil uzunca süre bilimsel bilgi ve rasyonel bilgi ışığında kent dinamikleriyle konuşulmuş, istişare edilmiş, tartışılmış, müzakerelerin sonunda ortak aklın yol göstericiliğinde ön plana çıkmış kitaplaşmış bir vizyonu anlatacağım. Bundan sonraki 5 yıl süresince yaptığımız her şeyde bilimsel bilgi ve rasyonel düşünmenim ışığında yürüyeceğiz. O yol Antalya’nın aydınlık yarınlarına çıkacak. Sevgi ve saygını diliyle düşüncelerimizi açık yüreklilikle onlarla istişare edeceğiz. Biz Antalya’nın hep birlikte yönetimine talip olalım, bu vizyonları hep birlikte gerçekleştirelim” dedi.



15 yeni koridor

Antalya’nın önceliklerinden yola çıkarak eseri ve hizmetleri önceleyen projeleri sunan Tütüncü, “Belediyelerin birinci görevi ulaşımı düzenlemektir. Ulaşım, altyapı ve nazım imardır. 3 görev büyükşehir olmanın temel gereğidir. Bir belediye hüküm sürdüğü şehirde bu üç alanda ciddi düzenlemeler yapmalıdır. Geçmişte başlatılan bu hamleler devam ettirilemediği için nazlı şehrimiz biraz küsmüş. Yeni dönemde Antalya’nın Altın Çağı’nda 5. yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya’yı, bu kente armağan edeceğiz. Ulaşım ana planı, yeni yolar, katlı köprülü kavşak, kavşak düzenlemesi raylı sistem ağı genişleyecek, toplu ulaşım genişleteceğiz. 15 yeni yıl koridor yol güzergah açacağız kentin merkezine. Araç ve nüfus sayısı artıyorsa, toplu ulaşım yükü ve araç hareketi de artacaktır. Kent merkezini 15 yolla batı, doğu, kuzey-güney yönünde bağladığımızı düşünün, ulaşım ne kadar rahatlayacak. Antalya’nın ulaşım sorunu çok ama bizimde heybemizde projemiz çok" açıklamasını yaptı.

Tütüncü, Antalya-Alanya otoyol ihalesi yapıldı, çalışmaların başlayacağını, o yolun bağlantılarını da büyükşehir belediyesinin yapacağını bildirdi.



5 yeni hat

Antalya’ya yeni bir tematik turizm yolu kazandıracaklarının altını çizen Tütüncü, “Toplu ulaşım hatlarını rehabilite edeceğiz, rahatlatacağız. Şehir Hastanesi’nden OSB’ye uzanan ekspres hatlar ve tramvayla destekleyeceğiz. Şehir Hastanesi tam faaliyete başladığında günlük 100 bin kişi o hastaneye girip çıkacak. Otobüs ve sefer sayılarında düzenleme, gerekirse yeni hatlar açacağız, ucuz ve konforlu olursa vatandaşlarımız toplu ulaşımı tercih edecek. Metroculuğun ilk adımları atılıyor. Konyaaltı Sarısu, Antalya Stadyum- Kepez Belediyesi hatlarını yer altı raylı sistem hattına dönüştüreceğiz. Zerdalilik-Şara hattında metro projesini hafif raylı sistemle başlatacağız. Zerdalilik, Toptancı Hali, Altınova yeni raylı sistem projesini başlatıyoruz. Lara-Kırcami, Gazi Bulvatı, Konyaaltı toplama hattında yeni raylı sistem hattı başlıyor. Lara ve Kundu'da da raylı sistem hayırlı olsun. 5 yeni raylı sistem hattı ilave ediyoruz. Mevcut otobüslerin hepsini elektrikliye çevireceğiz, çalışmalarımız çoktan başladı. Toplu ulaşımı hem özendirip hem kolaylaştıracağız. İlçeler bazında ulaşım ana planlarını hazırlıyoruz. Bilimsel bilgi ve rasyonel veriler ışığında yeni yatırımları planlıyoruz. İlçe merkezini köy ve yaylalara bağlanan yol var, bu yollarında hepsinin yapıldığı dönem olacak” diye konuştu.



Sele ve taşkına önlem

Altyapıyla ilgili her ilçedeki problemleri bildiklerini ifade eden Hakan Tütüncü, "Atıksu ve su yönetimi ana planlarını yapacağız, yağmur suyu ana planlamasını yapacağız. Taşkın ve sele dayalı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Kanalizasyonların SOS verdiği yere el atmazsak mavi bayraklı yerlerimize zarar gelebilir. Biz buna asla müsaade edemeyiz. SOS veren turizm bölgelerindeki kanalizasyon konusunu gündeme alacağız” dedi.



"Aksu Altıntaş'ın yollarını açacağız"

İmar ve nazım imar planlamalarına değinen Tütüncü, “80 bin tapu vermiş bir başkanım. Kepez’in mülkiyet sorununu bitirdik. Ciddi bir tecrübeniz var. Bunu şimdi nazım imarlar alanlarına yansıtacağız. Dirençli şehirler için birincisi depreme dayanıksız binaları dönüştürmek için kentsel dönüşüm ana planını hazırlayacağız. Aksu Altıntaş’ın ruhsatları verildi, iş merkezi konutlar yapılıyor ve bir şehir yükseliyor. Bu konutların ruhsat verilmiş olmasına rağmen yolu yok, kanalizasyon, su, elektrik sağlıklı gelmiyor. Aksu Altıntaş’ın, bütün yollarını açmak Antalya Büyükşehir Belediye’sinin namus sözü olacaktır” ifadelerine yer verdi.



"Tematik parklar"

Yeşil şehir Antalya projesini başlatacaklarına değinen Tütüncü, “Tematik bulvar ve caddeler yapacağız. İlçelere bugüne kadar en büyük parkı çocuklara kazandıracağız ve ücretsiz olacak. Her ilçeye sosyal tesis yapılacak. 5 ayrı konseptle belediye plajları yapacağız. Falez

kavşağını Atatürk parkı ile birleştireceğiz. Kepez Düden Şelalesi ve denize döküldüğü yere kadar yepyeni bir vaha haline gelecek ve yeşil alan olacak” diye konuştu.



"Kaleiçi'nin önemi"

Antalya’yı yeni dönemde 'turizmin başkenti' vizyonunun daha da geliştireceğine değinen Tütüncü, “Kaleiçi yaşayan bir müze. UNESCO listesine Kaleiçi dahil edilecek. Turizm merkezlerini çarşı ile bağlayan turist hatları olacak. Turist dilediği saatte çarşıya gelebilecek ve geri dönebilecek. EXPO 2016 alanının botanik bahçe ve tarımda inovasyon çalışmalarıyla yaşayan bir alan olacak. Antalyalı çiftçiler en ucuz mazotu kullanacak. Altınova’ya çiçek merkezi kuracağız. Deniz ürünleri halini kente armağan edeceğiz, bütün mezbahaneleri yenileceğiz” dedi



"Festivalleri fuarları şehre mal edeceğiz"

TEKNOFEST’i Antalya’ya getireceklerini duyuran Tütüncü, ilçelerde de bilimfest uygulamalarının başlayacağını bildirdi.

Antalya’ya bir bilişim vadisi kazandıracaklarını dile getiren Tütüncü, “Kitap fuarını Antalya Uluslararası Kitap Fuarı haline getiriyoruz. EXPO Center’e alıp, uluslararası fuar yapmak bizim işimizdir. 2 ay antik tiyatrolarda sürecek olan Akdeniz Ülkeleri Müzik Festivali şehre kazandırmak istiyoruz. Festivalleri, fuarları şehre mal edeceğiz. Hakan Tütüncü, kendinin değil, kentin reklamını yapacak. Devlet Opera Bale binasını yapacağız” diye konuştu.



Genç ve emeklilere müjdeler

Yeni evlenecek çiftlere Antalya Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceklerini müjdeleyen Tütüncü, “İlk kez ehliyet alacaklara bin 500 TL kurs ve sınav destek paketi vereceğiz. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere ilk 1 yıl ulaşım ücretsiz olacak. Emeklilerimize de 10.00 ila 16.00 saatleri arasında ulaşım bedava olacak. Ulaşım ücretlerini biz karşılayacağız" dedi.

Tütüncü Alanyaspor Tesisleri’ni tamamlayacaklarını, Antalyaspor’a dünya çapında bir müze kazandıracaklarını ifade etti.

Antalya’nın doğusuna bir de batısına gençlere drag drift ve off-road pisti yapacaklarının müjdesini verdi.



"Uçuk kaçık projeler değil"

"Bu güzel Antalya hepimizin bu projeler benim değil bir kentin projesidir" diyen Tütüncü, "Projelerimizi uçuk kaçık projelerle renklendirme yönünü seçmedik. Ayaklarını yere basan kentin ihtiyaçları doğrultusunda tespit eden, bilimsel, rasyonel düşünceyle ilerleyen bir anlayışa sahibiz. Yerel kalkınmada refah önemli. Biz şehrin devamında da bu projelerin kurumsal yapıya kavuşmasını istiyoruz. Biz kalpleri gönülleri birleştirelim" açıklamalarında bulundu.

Lansmanın sonunda eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep Hatice Tütüncü ile salonu selamlayan Hakan Tütüncü, protokolle birlikte birlik beraberlik pozu verdi.

Lansmana; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



Bakandan destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için çok önemli bir gün olduğunun altını çizerek, "Yerel seçime hangi projelerle hazırlandığımızın, seçimlerden sonra kenti neler beklediğin ön habercisiydi. Hakan Tütüncü, projelerini hemşehrilerimizle paylaştı. Geçmişte bakıldığında, Antalya'nın şu ana bakıldığında Antalya'nın birçok sorunu var. Ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Gerçekçi projelerle adım adım gerekli yol haritasının belirlenmesi ve sonuca varılması gerekiyor. Hakan Tütüncü'nün Kepez'de gerçekleştirdiklerini biliyorum. Tütüncü, çalışkanlığını, başarılı yönetimini, birleştirici tarzını kentin geneline yayarak Antalya içinde gerçekleştirecektir. Önemli olan burada uyumlu iş birliğiyle, belediye olarak, hükümet, bakanlık olarak omuz omuza vererek hedefe ilerlemektir. Atom karınca gecesini gündüzüne katarak, Antalya'yı hedeflediğimiz altın çağına ulaştıracak" değerlendirmesini yaptı.

